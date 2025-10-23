Affitti brevi Salvini non molla | Una tassa sciocca va cancellata
«Ma che disperazione nasce da una distrazione», cantava Lucio Battisti in Eppur mi son scordato di te. Ma qui stavolta il governo Meloni si è dimenticato di raddrizzare, nuovamente, la norma sugli affitti brevi che prevede di alzare dal 21 per cento al 26 per cento l’imposta sui redditi da locazioni brevi. Ieri l’extratassa era sparita in manovra, con però l’inganno: l’aumento spetterebbe in manovra solo a chi usa intermediari (agenzie) o piattaforme on line (come Booking e Airbnb) per affittare l’appartamento. In pratica la quasi totalità di chi mette in rendita una casa per brevi periodi. Così ora, davanti all’ennesimo trucchetto, in maggioranza c’è chi sta perdendo la pazienza. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Affitti brevi, cedolare secca resta al 21% ma senza intermediari: le ultime novità - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi, l’allarme Caritas: “Centro svuotato e mancano case per le famiglie in difficoltà” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/23/news/caritas_affitti_brevi_centro_storico_roma-424931329/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Manovra: affitti brevi e banche, tensioni nella maggioranza - L'aumento a sorpresa della tassazione sugli affitti brevi non piace affatto a Forza Italia e raccoglie critiche anche dalla Lega. Secondo finanza.repubblica.it
Tassa sui proprietari di casa in Manovra: Tajani allo scontro aperto in maggioranza - Antonio Tajani ha promesso battaglia agli alleati sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi, comparso nella bozza di Manovra ... Si legge su quifinanza.it
La manovra in Parlamento. FI e Lega contro l’aumento della tassa per gli affitti brevi: “Ora lo stop" - Sugli appartamenti turistici prenotati sulle piattaforme web si pagherà il 26%. Secondo repubblica.it