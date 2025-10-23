Affitti brevi Salvini non molla | Una tassa sciocca va cancellata

«Ma che disperazione nasce da una distrazione», cantava Lucio Battisti in Eppur mi son scordato di te. Ma qui stavolta il governo Meloni si è dimenticato di raddrizzare, nuovamente, la norma sugli affitti brevi che prevede di alzare dal 21 per cento al 26 per cento l’imposta sui redditi da locazioni brevi. Ieri l’extratassa era sparita in manovra, con però l’inganno: l’aumento spetterebbe in manovra solo a chi usa intermediari (agenzie) o piattaforme on line (come Booking e Airbnb) per affittare l’appartamento. In pratica la quasi totalità di chi mette in rendita una casa per brevi periodi. Così ora, davanti all’ennesimo trucchetto, in maggioranza c’è chi sta perdendo la pazienza. 🔗 Leggi su Open.online