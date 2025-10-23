Affitti brevi l' Emilia Romagna dà il via all' iter legislativo per limitarli

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione dà un colpo di acceleratore sulla legge che dovrebbe regolamentare maggiormente la locazione turistica, con l'idea di fornire ai Comuni strumenti per limitarla dove necessario. Dopo un confronto appunto con sindaci, associazioni di categoria e stakeholder, avviato lo scorso giugno, la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

