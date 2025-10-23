Affitti brevi incognita tasse Possibile tegola per oltre 4.500 proprietari
La bozza della Manovra del Governo approdata ai controlli ufficiali prevede una stretta sulla tassazione degli affitti brevi: l’aliquota della cedolare secca passerebbe dall’attuale 21% al 26% per i redditi derivanti da locazioni a breve termine, con effetti sia sui privati sia su chi opera tramite intermediari o piattaforme online. Il testo bollinato ha però introdotto alcune sfumature: in certe formulazioni l’aliquota ridotta del 21% resterebbe applicabile in casi molto limitati (ad esempio la prima casa locata senza l’intervento di piattaforme), mentre l’incremento al 26% si applicherebbe sistematicamente quando si usa un portale o un intermediario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
