Affitti brevi cosa cambia | cedolare secca al 26% per chi usa piattaforme online

Roma, 23 ottobre 2025 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. A quanto si apprende, la legge di bilancio è stata trasmessa al Senato. Il testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, conta 154 articoli nella sua versione finale: erano 137 nella prima bozza circolata nei giorni scorsi. Affitti brevi. Nel testo cambia la norma sugli affitti brevi: l’aumento dell’aliquota sulla cedolare secca al 26% sul primo immobile vale solo per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, mentre resta al 21% per gli altri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Affitti brevi, cedolare secca resta al 21% ma senza intermediari: le ultime novità - facebook.com Vai su Facebook

Gli affitti brevi in manovra creano nuovi scontri nella maggioranza https://linkiesta.it/2025/10/affitti-brevi-manovra-scontri-giorgetti/… via @Linkiesta - X Vai su X

Affitti brevi, come cambia la norma sull’extra tassa per chi si affida alle piattaforme come Airbnb - Nell'ultima versione della manovra economica 2026 cambia la tassa sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% anche per la prima casa, per chi si ... Segnala fanpage.it

Affitti brevi, cosa cambia con la manovra: la nuova cedolare secca (al 26%) pesa 1.300 euro a famiglia, i conti - La nuova cedolare secca sugli affitti brevi a partire dalla prima abitazione: «Effetti sul turismo e rischio case vuote». Da corriere.it

Manovra, cosa cambia: più tasse su diesel e sigarette e affitti brevi, meno su straordinari e festivi (ma non per tutti) - Dall’aliquota ridotta alla quinta rottamazione fino alle misure di sosegno per i divorziati senza casa: ecco c’è nella nuova legge di bilancio ... Secondo corriere.it