Affitti brevi come cambia la norma sull'extra tassa per chi si affida alle piattaforme come Airbnb
Nell'ultima versione della manovra economica 2026 cambia la tassa sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% anche per la prima casa, per chi si affida alle agenzie immobiliari o alle piattaforme come Airbnb. Per tutti gli altri, la minoranza, resta l'aliquota al 21%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
