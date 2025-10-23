Affitti brevi com' è andata a finire la battaglia nel governo sull' extra tassa
Il pressing di Lega e Forza Italia ha convinto il governo a confermare la cedolare secca al 21% riservata agli affitti diretti. Ma più del 90% degli affitti brevi passa da Airbnb e Booking. 🔗 Leggi su Wired.it
