Affitti brevi aumenta la tassa ma solo per Airbnb | il cambio di rotta

Il Governo aggiusta il tiro sugli affitti brevi, ma per Forza Italia non basta. Dopo la levata di scudi all’unisono di Tajani e Salvini, sull’aumento della tassa per le locazioni a uso turistico arriva l’inversione di marcia, ma solo a metà. La cedolare secca salirà al 26% per gli immobili che vengono affittati tramite intermediari o portali telematici, come Airbnb o Booking: vale a dire la stragrande maggioranza. La correzione è emersa dopo il passaggio del testo della legge di Bilancio sotto i timbri della Ragioneria di Stato, ma i forzisti la ritengono insufficiente e promettono emendamenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Affitti brevi, aumenta la tassa ma solo per Airbnb: il cambio di rotta

