affari tuoi herbert ballerina sconvolge stefano de martino e la partita lascia col fiato sospeso

Stefano De Martino torna su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi, fra colpi di scena, emozioni forti e tanto divertimento. Oltre ai concorrenti e al Dottore, presente anche Herbert Ballerina, divenuto ormai una presenza fissa dello show con battute e gag che coinvolgono anche il conduttore. Affari Tuoi, Adriano per l’Umbria rischi tutto. A giocare con il pacco numero 10 nella puntata del 23 ottobre di Affari Tuoi, Adriano per l’Umbria. Il concorrente, che ha scelto di avere accanto a sè la moglie Mirsa durante il gioco, ha svelato che vive a Foligno e di professione è un operatore ecologico. 🔗 Leggi su Dilei.it

