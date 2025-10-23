Affari Tuoi Herbert Ballerina sconvolge Stefano De Martino e la partita lascia col fiato sospeso
Stefano De Martino torna su Rai Uno con una nuova puntata di Affari Tuoi, fra colpi di scena, emozioni forti e tanto divertimento. Oltre ai concorrenti e al Dottore, presente anche Herbert Ballerina, divenuto ormai una presenza fissa dello show con battute e gag che coinvolgono anche il conduttore. Affari Tuoi, Adriano per l’Umbria rischi tutto. A giocare con il pacco numero 10 nella puntata del 23 ottobre di Affari Tuoi, Adriano per l’Umbria. Il concorrente, che ha scelto di avere accanto a sè la moglie Mirsa durante il gioco, ha svelato che vive a Foligno e di professione è un operatore ecologico. 🔗 Leggi su Dilei.it
In access prime time “Affari tuoi” registra il 23,2% di share e 5 milioni 36 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
