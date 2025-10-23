Affari Tuoi Giorgia fa innervosire tutti | Ma basta sgrunt

Nella puntata di Affari Tuoi del 22 ottobre, la concorrente Giorgia, guest relation manager in un hotel a cinque stelle, gioca insieme al fratello Edoardo, ex ciclista e studente di Scienze della Comunicazione. Partono con il pacco numero 20, supportati dal conduttore Stefano De Martino e da Herbert Ballerina. Giorgia, scherzando, racconta di essere "in trattative" con un ragazzo, e Stefano cita suo figlio parlando di "relationship". La partita inizia con un primo giro che porta 1000 euro dal pacco Gennarino, ma elimina premi pesanti (50.000, 75.000 e 100.000 euro). Il Dottore propone un cambio, e Giorgia scambia il pacco 20 con il 15, scoprendo poi che il 20 conteneva solo 5 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

