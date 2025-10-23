Affari Tuoi Giorgia fa innervosire tutti | Ma basta sgrunt

Liberoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di  Affari Tuoi  del 22 ottobre, la concorrente Giorgia, guest relation manager in un hotel a cinque stelle, gioca insieme al fratello Edoardo, ex ciclista e studente di Scienze della Comunicazione. Partono con il pacco numero 20, supportati dal conduttore Stefano De Martino e da Herbert Ballerina. Giorgia, scherzando, racconta di essere "in trattative" con un ragazzo, e Stefano cita suo figlio parlando di "relationship". La partita inizia con un primo giro che porta 1000 euro dal pacco Gennarino, ma elimina premi pesanti (50.000, 75.000 e 100.000 euro). Il Dottore propone un cambio, e Giorgia scambia il pacco 20 con il 15, scoprendo poi che il 20 conteneva solo 5 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

affari tuoi giorgia fa innervosire tutti ma basta sgrunt

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Giorgia fa innervosire tutti: "Ma basta, sgrunt..."

Altre letture consigliate

affari tuoi giorgia faAffari Tuoi: incredibile girandola di cambi e Giorgia evita il disastro all'ultimo minuto - Dopo ben tre cambi e una partita da montagne russe, la concorrente riesce a evitare il disastro: cosa è successo nella puntata di mercoledì 22 ottobre di Affari Tuoi ... Da libero.it

affari tuoi giorgia faQuanto ha vinto Giorgia dalla Lombardia ad Affari Tuoi mercoledì 22 ottobre - Siamo arrivati alla quarantacinquesima puntata di questa edizione di Affari Tuoi, sempre guidata dall’inconfondibile stile di Stefano De Martino. Lo riporta alphabetcity.it

affari tuoi giorgia faAffari tuoi, Giorgia gioca per aiutare la mamma e commuove con la sua storia - Giorgia viene da Caronno Pertusella e gioca insieme al fratellino Edoardo con l'obiettivo di aiutare sua mamma: quanto ha vinto ... Segnala ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Giorgia Fa