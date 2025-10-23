AEW | Swerve Strickland pronto al rientro dopo l’operazione al menisco Musica e voglia di rinascita nel suo futuro
Uno stop obbligato, ma anche una pausa strategica. Da mesi la scena AEW sente la mancanza di Swerve Strickland, fermato dall’infortunio al menisco ereditato dai tempi WWE, peggiorato fino a costringerlo all’operazione. Il percorso di recupero però sembra vicino alla conclusione e per il campione si avvicina un ritorno che potrebbe scuotere la programmazione invernale. Una lunga pausa. ma tutto era già previsto. La sua assenza non è stata frutto del caso: secondo le indiscrezioni rivelate da “ Fightful Select ”, sia Strickland che la federazione avevano già pianificato la pausa, identificando il periodo in cui il menisco avrebbe dovuto essere finalmente sistemato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
