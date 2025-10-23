AEW | Rivelati gli accoppiamenti del torneo per assegnare i titoli tag team femminili

È stato svelato il tabellone del torneo che incoronerà le prime AEW Women’s World Tag Team Champions della storia. Durante l’episodio di Dynamite del 22 ottobre, otto team sono stati sorteggiati nel bracket, ma una coppia ha ottenuto un vantaggio significativo potendo scegliere le proprie avversarie del primo turno. Il match four-way per il vantaggio. Jamie Hayter e Queen Aminata si sono aggiudicate il diritto di chiamare in causa le loro rivali dopo aver vinto un caotico incontro a quattro squadre. Le due hanno avuto la meglio su Megan Bayne e Penelope Ford, Willow Nightingale e Harley Cameron, e le Sisters of Sin, composte da Julia Hart e Skye Blue. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

