AEW | Mercedes Moné sfiderà Kris Statlander a Full Gear per il Women’s World Championship

La TBS Champion Mercedes Moné avrà una nuova occasione di conquistare l’ AEW Women’s World Championship, sfidando Kris Statlander il prossimo mese a Full Gear. Si tratta del primo match ufficialmente annunciato per il pay-per-view. La provocazione a WrestleDream. La tensione tra le due wrestler era già cominciata sabato scorso a WrestleDream, quando Kris Statlander stava festeggiando la sua difesa del titolo contro Toni Storm. La Moné è intervenuta interrompendo il momento della campionessa e intimandole di uscire dal ring. La campionessa AEW ha lasciato il ring, ma è tornata più tardi per vendicarsi: dopo che Mercedes Moné aveva sconfitto Mina Shirakawa conquistando l’undicesima cintura in contemporanea (poi diventate dodici durante la settimana), la Statlander è tornata sul ring colpendo l’avversaria con una Samoan drop. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné sfiderà Kris Statlander a Full Gear per il Women’s World Championship

