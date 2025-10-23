WrestleDream ha visto i campioni di coppia, i Brodido, mantenere i titoli contro i quotatissimi avversari della Don Callis Family, Kazuchika Okada e Konosuke Takeshita. Con il pin decisivo eseguito su Okada, Bandido si è anche conquistato una shot titolata per lo Unified Championship e il match si è disputato questa notte nel main event di Dynamite. Tutti contenti, forse.. Nonostante i problemi fisici alla spalla sinistra, Bandido è apparso da subito determinatissimo a sovvertire ancora una volta il pronostico. I due si sono ritrovati spesso sullo stesso ring ultimamente e questa notte si è notata la grande conoscenza che ormai hanno acquisito l’uno dell’altro, con diverse situazioni in cui sono riusciti a prevedere in anticipo le mosse dell’avversario. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kazuchika Okada si conferma campione, ma sale ancora la tensione con Konosuke Takeshita