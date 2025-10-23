Archiviato WrestleDream con l’improvviso turn di Samoa Joe e dei suoi Opps su Adam Page, dopo la vittoria di quest’ultimo proprio su Joe, il trio questa notte ha aperto Dynamite per difendere i titoli Trios contro l’Hurt Syndicate. Il gruppo capitanato da MVP si è guadagnato questa shot titolata sconfiggendo i Demand sempre a WrestleDream e l’ha potuta esercitare subito nel primo match di Dynamite. I Demand non ci stanno. Fase iniziale del match dominata dagli Opps con Shelton Benjamin impossibilitato a trovare il tag dopo diversi minuti in balia dei tre avversari. Dopo aver finalmente trovato il cambio, è stato il turno di Lashley che ha scatenato tutta la sua potenza su Shibata fino al confronto con Powerhouse Hobbs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Gli Opps ancora campioni, Hurt Syndicate piegato grazie a Ricochet