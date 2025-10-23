Aeroporto di Salerno riduzione voli | la preoccupazione di Federalberghi

Tempo di lettura: 2 minuti Esprime preoccupazione per la riduzione dei voli dall’aeroporto di Salerno, sette rotte cancellate ed una attivata, il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi. In definitiva, le sole quattro rotte operative da Novembre a Marzo (Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna) anche per Ilardi, che interviene sulla vicenda dopo la segnalazione della riduzione dei voli da parte di Fly Salerno. Per Ilardi questi numero segnano un passo indietro nello sviluppo dello scalo. Sottovalutare questa condizione non è utile al territorio, all’infrastruttura e alla stessa società di gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aeroporto di Salerno, riduzione voli: la preoccupazione di Federalberghi

News recenti che potrebbero piacerti

Aeroporto Salerno, 7 rotte in meno nella stagione invernale: “Riduzione fisiologica” - facebook.com Vai su Facebook

Aeroporto: «Uno scalo strategico per tutto il Sud Italia» - Nonostante i velivoli delle compagnie aeree in manutenzione e le tratte che in queste settimane sembrano essere sempre meno, l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento non ... Scrive ilmattino.it

Aeroporto Capodichino, cancellati 28 voli e dirottati 18 a Salerno, Enav a Fanpage: “Ripristinato oggi” - Disagi per il secondo giorno consecutivo all'Aeroporto di Napoli Capodichino, dove, a causa di un guasto ad un radar, molti voli sono stati cancellati o dirottati sull'Aeroporto di ... fanpage.it scrive

Aeroporto di Salerno, crescita record e nuovi investimenti: “Simbolo di sviluppo e lavoro per il Mezzogiorno” - Un risultato significativo, che premia anche l’impegno costante della CGIL e della FILT CGIL Salerno, da sempre ... Secondo agro24.it