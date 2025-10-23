Aeroporti Summer 2026 | arriva nuovo collegamento Brindisi-Amsterdam
BRINDISI – Novità per la Summer 2026. Dal 24 aprile al 6 ottobre prossimi da Brindisi si potrà volare su Amsterdam con la Tui Netherlands, compagnia aerea olandese del gruppo Tui, uno dei maggiori operatori turistici del mondo che ha deciso di raddoppiare il suo investimento su Brindisi e sul. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
