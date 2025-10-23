AdR a Fiumicino arriva l’assistente virtuale per i passeggeri

Fiumicino, 23 ottobre 2025 – Aeroporti di Roma (AdR) annuncia il lancio di Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’esperienza di viaggio dei milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall’aeroporto di Roma Fiumicino, confermato Migliore Aeroporto d’Europa per il settimo anno da ACI Europe. Questa soluzione all’avanguardia, sviluppata in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e Storm Reply, risponde concretamente alle esigenze più urgenti dei viaggiatori fornendo informazioni e supporto in tempo reale. Il Virtual Assistant offre ai passeggeri un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali di viaggio, accompagnandoli durante tutta la loro esperienza in aeroporto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it