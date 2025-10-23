Adelaide celebra il centenario di Andrea Camilleri con il Consolato d’Italia
Adelaide ha ospitato la celebrazione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, promossa dal Consolato d’Italia nell’ambito della XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata al tema “Italofonia: lingua oltre i confini”. L’evento, svoltosi presso il Sicilia Social & Sports Club, ha reso omaggio al celebre autore siciliano attraverso una mostra biografica curata dal Fondo Andrea Camilleri, la proiezione del documentario Io e la Rai e la consegna del “Consul’s Book Award” agli studenti di italiano della Flinders University. Il Consolato ha espresso un sentito ringraziamento al Sicilia Club per la calorosa accoglienza e al Fondo Andrea Camilleri per aver messo a disposizione materiali preziosi, fondamentali per la realizzazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
