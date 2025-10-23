Addio zone urbanistiche tornano i quartieri Ecco la nuova mappa di Roma Capitale

Roma Capitale ha presentato la nuova mappa urbana che sostituisce le zone urbanistiche con una suddivisione più precisa e aderente all’identità dei territori: 327 quartieri, 22 rioni e 104 zone funzionali. La mappa, consultabile online, resterà aperta ai contributi dei cittadini fino al 15 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it