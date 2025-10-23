ADDIO TENNIS – JANNIK SINNER SI RITIRA | È stato bello finché è durato lo aspetta un ricco riposo

Il fortissimo tennista italiano è considerato universalmente uno dei più capaci della storia dello sport e ha guadagnato tanto. Jannik Sinner, a soli ventiquattro anni, è già uno degli sportivi italiani più ricchi e influenti del momento. Il suo talento sul campo da tennis si è tradotto in risultati straordinari, ma anche in guadagni da record. Solo nel circuito ATP ha superato i 20 milioni di dollari di premi in carriera, una cifra che continua a crescere grazie ai tornei vinti e alla costanza di rendimento che lo mantiene stabilmente tra i primi al mondo.

