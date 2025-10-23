Addio all’umidità dentro casa in autunno | la soluzione è inimmaginabile
Un incoveniente non solo estetico quello dell’umidità in casa con la formazione di muffa e incrostazioni sui muri. Con l’arrivo dell’autunno, il problema può accentuarsi. Provate a limitarlo in questo modo Intonaco che si stacca, macchie scure o verdastre che si estendono sempre più sulle pareti assumendo anche una formazione puntiforme, sono queste solo alcune. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Argomenti simili trattati di recente
Trovato morto in casa a Castelplanio, addio all’avvocato Fernando Prosperi. Aveva 62 anni, domani il funerale - Quel silenzio è diventato una pesante preoccupazione quando i suoi familiari, non riuscendo a mettersi ... Lo riporta corriereadriatico.it