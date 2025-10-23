Addio allo storico capo commissario dell' Achille Lauro | è morto Aldo Accardi

Si è spento Aldo Accardi, storico capo commissario dell’Achille Lauro. Aveva 93 anni.E' lutto a Sant’Agnello, la città in cui risiedeva per la scomparsa dell'ufficiale che era a bordo della nave da crociera durante il dirottamento del 1985 e quando poi quando si verificò il naufragio nel 1994 che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

