Addio allo storico capo commissario dell' Achille Lauro | è morto Aldo Accardi
Si è spento Aldo Accardi, storico capo commissario dell’Achille Lauro. Aveva 93 anni.E' lutto a Sant’Agnello, la città in cui risiedeva per la scomparsa dell'ufficiale che era a bordo della nave da crociera durante il dirottamento del 1985 e quando poi quando si verificò il naufragio nel 1994 che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Addio allo storico pasticcere di ‘Alcedo’. Febo era un artista del dolce, Fiesole in lutto - X Vai su X
#maurofiniguerra #Foggia Addio all’avv. Mauro Finiguerra, storico dirigente del Foggia Calcio StatoQuotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Accardi, morto il commissario capo della nave Achille Lauro - Sant’Agnello piange Aldo Accardi, 93 anni, per decenni volto simbolo della marineria italiana e memoria vivente di uno ... Si legge su msn.com