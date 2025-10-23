Addio al genio della musica | era l’anima dell’iconico duo

È morto a 66 anni Dave Ball, musicista, produttore e fondatore, insieme a Marc Almond, del celebre duo Soft Cell, tra i più influenti della scena synth pop e new wave britannica degli anni Ottanta. La notizia è stata confermata dal suo manager, che non ha reso note le cause del decesso. Nato a Blackpool, nel Lancashire, nel 1959, Ball aveva iniziato a suonare giovanissimo, attratto fin da subito dalle nuove possibilità offerte dai sintetizzatori analogici. Dopo gli studi d’arte alla Leeds Polytechnic, dove conobbe Almond, i due fondarono nel 1978 i Soft Cell, gruppo destinato a cambiare per sempre il volto della musica elettronica britannica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

