Addio a Vincenzo Faleo il primo giocatore nato a Foggia ad esordire in serie A

Francesco Faleo non c'è più, l'ex mediano rossonero classe 1936, si è spento oggi 23 ottobre all'età di 89 anni. Ha fatto parte della rose che sconfisse la ‘Grande Inter’ di Helenio Herrera per 3 a 2. Nato a Foggia, dopo Andria e Chieti, vestì la casacca rossonera per otto stagioni, intervallate. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it