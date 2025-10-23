Addio a un grande italiano | il suo marchio ha fatto la storia

– L’Italia piange la scomparsa di Nerino Grassi, figura di spicco nell’industria tessile nazionale e mente dietro il marchio Golden Lady, realtà d’eccellenza nel comparto calza, intimo e tessile. Grassi si è spento all’età di 94 anni nella giornata di mercoledì 22 ottobre, nella sua abitazione, circondato dall’affetto dei familiari. La notizia è stata confermata dall’azienda tramite una nota ufficiale: «si è spento serenamente nella sua casa circondato dai suoi cari». . Nato nel 1931 a Medole, piccolo centro in provincia di Mantova, Grassi proveniva da una famiglia con profonde radici nel territorio e nella tradizione imprenditoriale locale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a un grande italiano: il suo marchio ha fatto la storia

