Addio a Nerino Grassi morto il presidente e fondatore di Golden Lady

Mantova, 23 ottobre 2025 – Lutto nel mondo dell’imprenditoria: si è spento ieri a 94 anni, nella sua casa di Castiglione delle Stiviere (Mantova), l'imprenditore Nerino Grassi, presidente e fondatore della Golden Lady, tra le più importanti aziende nel settore della calzetteria. L'annuncio è arrivato oggi dallo stesso gruppo. "Golden Lady Company spa, - si legge nel comunicato - insieme a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annuncia con immenso dolore la scomparsa del proprio presidente, Nerino Grassi, avvenuta il 22 ottobre 2025”. “Fondatore dell'azienda nel 1966 insieme alla moglie Erminia, scomparsa il 6 agosto 2021, Nerino Grassi ha dedicato tutta la sua vita alla crescita e allo sviluppo della Golden Lady - prosegue il comunicato - Con visione imprenditoriale, determinazione e dedizione, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel settore della calzetteria”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Nerino Grassi, morto il presidente e fondatore di Golden Lady

