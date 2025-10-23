Addio a Nerino Grassi morto il presidente e fondatore di Golden Lady azienda di calze fondata nel 1966 aveva 94 anni

Nerino Grassi aveva fondato nel lontano 1966 con la moglie l'azienda di calze Golden Lady, tra le più conosciute a livello nazionale e mondiale È morto all'età di 94 anni Nerino Grassi, presidente e fondatore dell'azienda di calze Golden Lady. Grassi si è spento nella sua casa di Castiglione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Nerino Grassi, morto il presidente e fondatore di Golden Lady, azienda di calze fondata nel 1966, aveva 94 anni

Approfondisci con queste news

Addio al Cardinale Menichelli: “Con autorevole guida riorganizzò la diocesi teatina” - Sistema acquifero Gran Sasso, tutti assolti in primo grado - Politiche Sociali, ieri a L’Aquila il Ministro Calderone, “In Abruzzo sapiente utilizzo dei fondi europei”: questo ed alt - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Nerino Grassi, Presidente e fondatore di Golden Lady - L'imprenditore era nato nel 1931 ha legato il suo nome a uno dei marchi più noti del Made in Italy. Segnala rainews.it

Addio al signore delle calze, morto Nerino Grassi, presidente e fondatore di Golden Lady - Aveva creato l'azienda nel 1966 con la moglie, ha saputo trasformare una realtà locale in un gruppo industriale di riferimento a livello internazionale nel ... Scrive repubblica.it

Nerino Grassi è morto, era il presidente e fondatore di Golden Lady: aveva 94 anni - Addio a Nerino Grassi, il presidente e fondatore di Golden Lady, è morto a 94 anni. Secondo msn.com