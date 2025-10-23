Addio a Nerino Grassi morto il presidente e fondatore di Golden Lady azienda di calze fondata nel 1966 aveva 94 anni

Nerino Grassi aveva fondato nel lontano 1966 con la moglie l'azienda di calze Golden Lady, tra le più conosciute a livello nazionale e mondiale È morto all'età di 94 anni Nerino Grassi, presidente e fondatore dell'azienda di calze Golden Lady. Grassi si è spento nella sua casa di Castiglione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

