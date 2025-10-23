Addio a Nerino Grassi il Signore delle Calze che ha fatto grande il Made in Italy

Nerino Grassi, fondatore e presidente della Golden Lady Company, tra i simboli più importanti del Made in Italy, è morto a 94 anni nella sua casa di Castiglione delle Stiviere. Nato nel 1931 a Medole, in provincia di Mantova, Grassi insieme alla moglie Erminia Speranzini diede vita nel 1966 a una realtà che sarebbe diventata un punto di riferimento internazionale nel settore della calzetteria. Con una visione imprenditoriale innovativa e una forte determinazione, riuscì a trasformare un'azienda locale in un gruppo industriale mondiale. Golden Lady si è affermata per qualità, stile e innovazione tecnologica, ad esempio con il lancio nel

