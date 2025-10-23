Addio a Luigi Barberani figura storica del vino orvietano e umbro

Orvieto saluta Luigi Antonio Barberani, scomparso a 87 anni, figura di riferimento del vino orvietano e di tutta l'Umbria. Entrato nell’azienda di famiglia negli anni Settanta, ha guidato con la moglie Giovanna la Cantina Barberani, oggi condotta dai figli Bernardo e Niccolò. Promotore della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

