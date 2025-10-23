Addio a Brigitte Bardot è morta l’icona del cinema francese bara ordinata nell’Ariège la bufala virale e la reazione dell' artista | Imbecille

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel post che lanciava la fake news su X, poi cancellato, si leggevano “informazioni esclusive” sulla scomparsa dell’attrice, fra cui quelle sulla "bara ordinata nel dipartimento dell’Ariège" "Addio a Brigitte Bardot, è morta l’icona del cinema francese", sono bastate queste poche parole pubbl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a brigitte bardot 232 morta l8217icona del cinema francese bara ordinata nell8217ari232ge la bufala virale e la reazione dell artista imbecille

© Ilgiornaleditalia.it - "Addio a Brigitte Bardot, è morta l’icona del cinema francese, bara ordinata nell’Ariège", la bufala virale e la reazione dell'artista: "Imbecille"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dal cinema a Saint Tropez, un libro celebra Brigitte Bardot - È il caso di Brigitte Bardot: Intimate (Assouline), nuovo volume che di lei raccoglie scatti inediti di Ghislain “Jicky” Dussart (1924–1996), fotografo che iniziò la sua carriera come fotoreporter per ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Addio Brigitte Bardot 232