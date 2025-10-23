Adani | Modric? A 40 anni al Milan è diventato il nuovo Gattuso Non sbaglia un passaggio

Durante l'ultimo appuntamento con 'Viva el Futbol', Daniele 'Lele' Adani ha riservato alcune parole sul Milan di Allegri e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Adani: “Modric? A 40 anni al Milan è diventato il nuovo Gattuso. Non sbaglia un passaggio”

Leggi anche questi approfondimenti

Adani: "Il Milan ha trovato il nuovo Gattuso, Luka Modric. È di un’altra categoria. La Fiorentina mi ha deluso, non ha creato problemi al Milan che ha meritato la vittoria. Sul gol di Leao c’è un errore grosso di De Gea e quel tiro è l’unica cosa che ha fatto Leao d - facebook.com Vai su Facebook

Adani: “Allegri ha trovato il nuovo Gattuso: Modric. Rigore non c’era, ma Milan ha meritato” - X Vai su X

Adani elogia Modric: "È veramente di un'altra categoria" - Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva el Futbol', l'ex giocatore Daniele Adani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Luka Modric, definendolo il ... Da milannews.it

Adani: «Modric può giocare in Serie A fino a 50 anni» - Il pensiero del noto opinionista sul fuoriclasse croato del Milan Un’ode al calcio, un inno alla classe pura. Lo riporta calcionews24.com

Adani paragone choc: Modric è il nuovo Gattuso. Non sembra ma è l'ennesimo attestato di stima al croato - L'opinionista Rai a Viva el Futbol Lele Adani non se la prende con Allegri, torna sul successo del Milan contro la Fiorentina, critica il designatore Rocchi e ridimensiona la prova di Leao e dei rosso ... Scrive sport.virgilio.it