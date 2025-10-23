Adani | L’Inter ha vinto con gioco e palle Pio Esposito dopo 17 secondi aveva già fatto la cosa giusta

2025-10-23 17:50:00 Fermi tutti! Il pensiero di Adani sulla rotonda vittoria dell’Inter in Champions League. Non una vittoria scontata, anzi, frutto di gioco e. palle. Lele Adani, ex-difensore di Inter e Fiorentina fra le altre, e oggi super-opinionista, ha parlato della rotonda vittoria della squadra nerazzurra in Champions League contro l’Union Saint Gilloise all’interno del programma Viva El Futbol, da lui lanciato insieme agli amici ed altrettanto ex-calciatori Nicola Ventola e Antonio Cassano. Adani ha elogiato la mentalità trasmessa da Cristian Chivu alla squadra per una vittoria tutt’altro che banale per come si è sviluppata la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

