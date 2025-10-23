Adani | L’Inter ha gioco e palle Esposito? Che mi frega del gol sbagliato…
Inter News 24 Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’INTER DI CHIVU – Chivu fa una partita sul campo di una squadra che dopo quasi 4 minuti ha calciato 4 volte: la prima mezz’ora, se togli l’occasione creata da Lautaro per Pio che arriva in spaccata un po’ tardi, è dell’Union. Questo va detto: e perché? Perché siamo in Europa. Ed è per questo che do molto valore alla vittoria dell’Inter: è fatta col gioco e con le palle. 🔗 Leggi su Internews24.com
