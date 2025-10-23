Adani | Dumfries in Europa sposta gli equilibri ricordatevi il Barcellona Ecco cosa mi piace di lui

Inter News 24 Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, si è discusso ampiamente sull’importanza di Denzel Dumfries all’interno della Inter, soprattutto dopo la sua prestazione stellare nell’ultima sfida di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise, dove è stato nominato MVP della partita. L’analisi ha toccato vari aspetti del suo gioco, dal dinamismo alla capacità di spingere sulla fascia. A esprimere la sua opinione sull’olandese è stato Lele Adani, che ha dato un’interpretazione interessante del suo ruolo nella squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

