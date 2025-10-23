Adani | Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio ha fatto bene a dire certe cose

Ilnapolista.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Antonio Conte nel post partita di Psv Eindhoven – Napoli hanno fatto discutere, forse anche più del risultato. Nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato «Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio. Ognuno ha il suo modo di comunicare. Per me ha una comunicazione, dentro certi parametri, che è molto da spogliatoio.  Ti fa capire quello che poi dirà. Fuori dice ‘Pedalare, umili’, e poi va a dire anche così con altri termini. Lui riconduce tutto al lavoro settimanale. La conferenza post Psv Eindhoven fa parte del lavoro. Io non dico che bisogna essere per forza d’accordo, però se tu entri nell’ottica che la sconfitta è formativa, se pesante lo è ancora di più, io dico che ha fatto bene a dire certe cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

adani conte ha una comunicazione molto da spogliatoio ha fatto bene a dire certe cose

© Ilnapolista.it - Adani: «Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio, ha fatto bene a dire certe cose»

Scopri altri approfondimenti

adani conte ha comunicazioneAdani: “Sconfitta formativa! Conte ha fatto bene a dire certe cose, fa tutto parte del lavoro” - Nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte post PSV Eindhoven- Come scrive tuttonapoli.net

adani conte ha comunicazioneAdani: «Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio, ha fatto bene a dire certe cose» - Nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato «Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio. Scrive ilnapolista.it

adani conte ha comunicazioneAdani paragone choc: Modric è il nuovo Gattuso. Non sembra ma è l'ennesimo attestato di stima al croato - L'opinionista Rai a Viva el Futbol Lele Adani non se la prende con Allegri, torna sul successo del Milan contro la Fiorentina, critica il designatore Rocchi e ridimensiona la prova di Leao e dei rosso ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Adani Conte Ha Comunicazione