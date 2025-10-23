Adamant questo gruppo crescerà tanto Renzi | Peccato per Imola ci rifaremo subito
E’ stato l’acquisto più importante del mercato estivo dell’ Adamant, fortemente voluto da coach Benedetto, e in questo avvio di stagione si sta già rivelando come il top scorer della formazione estense, forse il giocatore più cercato dai compagni. Andrea Renzi non ha bisogno di presentazioni, la sua è una carriera di altissimo livello tra A2 e un assaggio di A1, e a 37 anni vuole recitare un ruolo da protagonista anche a Ferrara, dove l’obiettivo principale rimane la salvezza in B Nazionale. Il centro genovese è stato il più positivo nella brutta sconfitta dell’Adamant contro l’ Andrea Costa Imola, e conta di incrementare la qualità delle sue prestazioni nelle prossime due uscite contro Loreto Pesaro e Casoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
FERRARA VINCE CON IL CUORE Straziata dal dolore per la perdita di Andrea Pulidori, al culmine di 48 ore complicatissime dal punto di vista psicologico, l’Adamant sbanca il campo di Chiusi e dedica la terza vittoria di fila fuori casa al suo direttore sportivo, - facebook.com Vai su Facebook
Adamant, l’attacco gira. Tante soluzioni per segnare - Nei primi test di fronte a due pari categoria, l’Adamant ha mostrato grandissima confidenza col canestro, producendo tantissimo a livello ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Adamant, il rientro. Marchini nel gruppo. A San Severo ci sarà - Antivigilia della sfida esterna a San Severo per l’Adamant, che ieri pomeriggio ha riabbracciato in gruppo Davide Marchini, ai box... Segnala ilrestodelcarlino.it