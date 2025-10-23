E’ stato l’acquisto più importante del mercato estivo dell’ Adamant, fortemente voluto da coach Benedetto, e in questo avvio di stagione si sta già rivelando come il top scorer della formazione estense, forse il giocatore più cercato dai compagni. Andrea Renzi non ha bisogno di presentazioni, la sua è una carriera di altissimo livello tra A2 e un assaggio di A1, e a 37 anni vuole recitare un ruolo da protagonista anche a Ferrara, dove l’obiettivo principale rimane la salvezza in B Nazionale. Il centro genovese è stato il più positivo nella brutta sconfitta dell’Adamant contro l’ Andrea Costa Imola, e conta di incrementare la qualità delle sue prestazioni nelle prossime due uscite contro Loreto Pesaro e Casoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Adamant, questo gruppo crescerà tanto". Renzi: "Peccato per Imola, ci rifaremo subito"