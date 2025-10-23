Adam Brody e Kristen Bell tornano su Netflix con Nobody Wants This 2

Arriva il grande ritorno su Netflix di una delle serie romantiche più amate degli ultimi anni: Nobody Wants This, la commedia romantica per millennials (e non solo) che ha spopolato sulla piattaforma di streaming dopo il debutto lo scorso settembre 2024 e ora sta per tornare con i nuovi. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

O, almeno ci prova. Adam Brody e Kristen Bell tornano insieme per Nobody Wants This 2 su Netflix. E i romantici non vedono l'ora di scoprire se ci sarà un lieto fine - X Vai su X

Nobody Wants This 2, Adam Brody con moglie e «fidanzata» alla premiére della serie - Sul red carpet della serie Netflix, complicità alle stelle tra i membri del cast e una new entry speciale (e ironica): Leighton Meester ... vanityfair.it scrive

"Nobody Wants This 2" in arrivo il 23 ottobre su Netflix: cast, trama e tutte le novità della seconda stagione - Scopriamo tutto su "Nobody Wants This Stagione 2": trama, cast, soundtrack e data di uscita su Netflix, il 23 ottobre. Scrive alfemminile.com

Perché "Nobody Wants This" è la serie romantica perfetta - Composta da episodi brevi, della durata di una ventina di minuti ciascuno, “Nobody Wants This” è un perfetto comfort watch ideale per la stagione autunnale dove, con i primi freddi, si ha solo voglia ... Da today.it