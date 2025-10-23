Ad Halloween una serata Burlesque allo Spazio Kairos

Torinotoday.it | 23 ott 2025

Spazio Kairos, l'ex fabbrica di colla trasformata in teatro in via Mottalciata 7, tra Barriera e Aurora, è uno spazio che da sempre accoglie vari generi. Per la prima volta, ospita uno spettacolo burlesque, appositamente inserito nel cartellone "Unicum" per rendere originale la serata di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

