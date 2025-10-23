Ad Arezzo l' esercitazione comunale di protezione civile Prometheus 2025
Nella mattinata di domenica 26 ottobre si svolgerà sul territorio comunale Prometheus 2025, la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che coinvolgerà il sistema di protezione civile del Comune di Arezzo in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel settore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Ogni primo weekend del mese, il cuore di Arezzo si anima con la Fiera Antiquaria: un appuntamento che richiama visitatori da tutto il mondo e collezionisti. Tra le Logge del Vasari, il Palazzo di Fraternita e la Pieve di Santa Maria, Piazza Grande si trasforma in - facebook.com Vai su Facebook
Esercitazione comunale di protezione civile Prometeo 2025 - Nella mattinata di domenica 26 ottobre si svolgerà sul territorio comunale Prometeo 2025, la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che coinvolgerà il sistema di protezione civile del ... Riporta lanazione.it
"Prometheus 2024" la grande esercitazione. Prove di disatri con la Protezione civile - Esercitazione "Prometheus 2024" della Protezione Civile di Arezzo coinvolge associazioni di volontariato per simulare interventi in caso di emergenza. Lo riporta lanazione.it
Esercitazione di Protezione civile in via San Paolo a Cagliari - L'attività, così come in altri comuni italiani colpiti da emergenze e nei quali si stanno svolgendo identiche esercitazioni, tende a simulare una ... Come scrive ansa.it