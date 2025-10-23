Ad Arezzo l' esercitazione comunale di protezione civile Prometheus 2025

Nella mattinata di domenica 26 ottobre si svolgerà sul territorio comunale Prometheus 2025, la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che coinvolgerà il sistema di protezione civile del Comune di Arezzo in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti nel settore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

