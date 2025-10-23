Ad Apricena torna il ' Trofeo di Pizza Garganica'

Apricena ospita il quinto ‘Trofeo di Pizza Garganica’. L’appuntamento è per martedì 4 novembre a partire dalle 10. In gara una cinquantina di pizzaioli alle prese con prodotti stagionali e paposce. Insieme ad una giuria d’eccezione formata da giornalisti, in veste di madrina ci sarà Antonella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

