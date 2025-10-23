Ad Ancona è tempo di Cine-Off Il Festival quest' anno sarà incentrato sulla R-esistenza

ANCONACine-off, ad Ancona dal 30 ottobre al 2 novembre prossimi, è un festival nato nel 2020 da un’idea di Elena Casaccia, Fabrizio Saracinelli e Giulia Betti come luogo d’incontro del cinema indipendente. È lo spazio di visionari, sognatori, artisti e artigiani, produttori coraggiosi che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

