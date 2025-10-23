Ad Alessandro Condurro il premio Polacca Dolcezza Aversana
La giuria di esperti del "Polacca Day" ha reso noti i nomi delle personalità a cui saranno conferiti i prestigiosi riconoscimenti speciali e l'ambito "Premio Polacca Dolcezza Aversana".L'annuncio precede la prima edizione della manifestazione, che si terrà venerdì 24 ottobre 2025, dalle 17 alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alessandro Condurro. . Un articolo di ieri di Luciano ci dà l’occasione di ribadire un concetto importante. Poi mi devono spiegare come i due più importanti quotidiani di Parigi, venuti lo stesso giorno, la stessa ora, a mangiare quindi la stessa pizza, pubblicano - facebook.com Vai su Facebook
Alessandro Cattelan a teatro con Benvenuto nell'AI: "Mi odia Fazio, il più buono di tutti. Sanremo? Non lo condurrò mai" Il giudice di Italia's got talent si racconta in uno spettacolo con riflessioni sul digitale ma anche su se stesso (di Matteo Posci) - X Vai su X