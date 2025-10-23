Acuto del maltempo poi spazio a un weekend soleggiato

Un veloce impulso instabile collegato alla vasta area depressionaria con perno sulle Isole Britanniche caratterizzerà nella giornata odierna il tempo della Lombardia. Al suo seguito le condizioni volgeranno progressivamente verso maggiore stabilità e soleggiamento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 23 ottobre 2025 Tempo Previsto: Nuvolosità diffusa fin dal mattino ovunque. Dal tardo pomeriggio graduali ampie schiarite ad ovest in progressiva estensione seralenotturna al resto del territorio. Prime precipitazioni sui settori occidentali in propagazione, nel corso della mattinata a tutta la regione, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco su Oltrepò, basso Lodigiano, Cremonese, in successivo spostamento verso settore Orobico, Bresciano, Valcamonica, Gardesano e Mantovano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Acuto del maltempo, poi spazio a un weekend soleggiato

Leggi anche questi approfondimenti

Maltempo: pioggia nelle valli e neve al Presena e allo Stelvio - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo nel weekend, in arrivo piogge e venti forti: ecco quando e dove - Nel corso del fine settimana, infatti, arriverà una perturbazione dalla Scandinavia che riporterà piogge, venti forti e pure nevicate sulle montagne. Si legge su adnkronos.com