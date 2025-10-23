Act Tank Sicilia edizione 2025 | un confronto costruttivo sulle scelte più importanti da affrontare
L’Act Tank Sicilia è la piattaforma lanciata nel 2021 da TEHA Group con l’obiettivo di definire azioni concrete per dare un impulso alla crescita della Regione. L’iniziativa vede il coinvolgimento della Regione Siciliana e di un pool di sostenitori privati, in un percorso annuale che si concentra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
338.000€ PER IL SOLITO CONVEGNO CON IL GRUPPO AMBROSETTI: HA SENSO? Del 15 Ottobre 2025 Si svolgerà domani a Taormina, nella fastosa cornice dell’hotel San Domenico Palace, il forum dedicato al Sistema Cultura Sicilia, organizzato dal Parc - facebook.com Vai su Facebook
Act tank Sicilia: "Pil pro capite tra i più bassi, ma l'export ad alta tecnologia è al top" - Una regione col più alto numero di NEET, appena 30% di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un Pil pro capite del 40% inferiore alla media nazionale e un'intensità ... Segnala rainews.it
È il giorno del nuovo piano industriale Sicilia 2030 - Ambrosetti' e dalla Regione Siciliana con il coinvolgimento diretto dell'assessorato alle Attività ... Da milanofinanza.it
Nasce l'Act Tank Sicilia, Musumeci "pronti a nuove sfide" - Una piattaforma permanente, con la partecipazione dei vertici imprenditoriali e istituzionali della Regione Siciliana, per sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale ... Secondo notizie.tiscali.it