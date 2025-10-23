Scritto da Aqp:?????????????????????????? Le scarse piogge stanno mettendo a dura prova le nostre risorse idriche. Per questo motivo, Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita. FAI LA TUA PARTE! Riduci i consumi, evita gli sprechi e usa l’acqua con responsabilità. Insieme possiamo affrontare questa emergenza. L'articolo “Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita” Campagna "Siamo in crisi idrica". Alla cittadinanza: fai la tua parte proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

