Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita Campagna Siamo in crisi idrica Alla cittadinanza | fai la tua parte

Noinotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scritto da Aqp:?????????????????????????? Le scarse piogge stanno mettendo a dura prova le nostre risorse idriche. Per questo motivo, Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sullacqua distribuita. FAI LA TUA PARTE! Riduci i consumi, evita gli sprechi e usa l’acqua con responsabilità. Insieme possiamo affrontare questa emergenza. L'articolo “Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita” Campagna "Siamo in crisi idrica". Alla cittadinanza: fai la tua parte proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

acquedotto pugliese 232 costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull8217acqua distribuita campagna siamo in crisi idrica alla cittadinanza fai la tua parte

© Noinotizie.it - “Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita” Campagna "Siamo in crisi idrica". Alla cittadinanza: fai la tua parte

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lavori Aqp sulla rete, Comuni di Puglia senza acqua, disagi fino a 16 ore: dove e quando - Acquedotto Pugliese (AQP) ha comunicato l’avvio di una nuova fase di lavori sulla rete idrica in diversi Comuni di Puglia. Da quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Acquedotto Pugliese 232 Costretto