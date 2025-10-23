Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita Campagna Siamo in crisi idrica Alla cittadinanza | fai la tua parte
Scritto da Aqp:?????????????????????????? Le scarse piogge stanno mettendo a dura prova le nostre risorse idriche. Per questo motivo, Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita. FAI LA TUA PARTE! Riduci i consumi, evita gli sprechi e usa l’acqua con responsabilità. Insieme possiamo affrontare questa emergenza. L'articolo “Acquedotto Pugliese è costretto ad applicare ulteriori riduzioni di pressione sull’acqua distribuita” Campagna "Siamo in crisi idrica". Alla cittadinanza: fai la tua parte proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BonelliErede e Chiomenti con Acquedotto Pugliese e PGIM Private Capital nell’accordo di shelf facility da 175 milioni di dollari https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/bonellierede-e-chiomenti-acquedotto-pugliese-e-pgim-private-capital-nell-accordo-shelf-facil - X Vai su X
Radio Norba News. . LA CONTROL ROOM PER SALVARE L'ACQUA Contro la crisi idrica in Puglia, Acquedotto pugliese ha disposto la riduzione della pressione dell’acqua su tutta la rete per evitare sprechi. Siamo andati nella control room di Aqp per ca - facebook.com Vai su Facebook
Lavori Aqp sulla rete, Comuni di Puglia senza acqua, disagi fino a 16 ore: dove e quando - Acquedotto Pugliese (AQP) ha comunicato l’avvio di una nuova fase di lavori sulla rete idrica in diversi Comuni di Puglia. Da quotidianodipuglia.it