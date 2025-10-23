Acquedotto del Fiora Presentato il nuovo logo
È partito simbolicamente dal Monte Amiata, cuore pulsante delle sorgenti idriche che alimentano gran parte della Toscana meridionale, il nuovo corso dell’Acquedotto del Fiora. Ieri nella sala del Consiglio comunale di Abbadia San Salvatore si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo logo aziendale, alla presenza del presidente Roberto Renai, dei sindaci del territorio amiatino e degli ex presidenti. A fare gli onori di casa è stato proprio il sindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini, che ha messo in evidenza l’importanza del momento per il territorio: "Il lavoro svolto in questi anni è molto importante – ha dichiarato – e il nuovo logo è molto apprezzato, perché racconta un’identità legata profondamente alla nostra terra, ai nostri boschi, alle sorgenti e alla nostra montagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Presentato ad Abbadia San Salvatore il nuovo logo di Acquedotto del Fiora. - facebook.com Vai su Facebook
Area stazione: facciamo chiarezza L’area non è comunale ma dell’Acquedotto del Fiora, che la riqualifica a proprie spese: nessun costo per i cittadini recupero di un’area degradata La sinistra l’aveva venduta. Noi la ri-portiamo al decoro https://mar - X Vai su X
Acquedotto del Fiora. Presentato il nuovo logo - La goccia d’acqua con monti, colline e mare rafforza il legame con la comunità. Si legge su lanazione.it
Acquedotto del Fiora. Un nuovo logo per ’racchiudere’ la visione aziendale - Acqua, territori di competenza e servizi per la collettività. Scrive lanazione.it