acquedotto del fiora presentato il nuovo logo

È partito simbolicamente dal Monte Amiata, cuore pulsante delle sorgenti idriche che alimentano gran parte della Toscana meridionale, il nuovo corso dell’Acquedotto del Fiora. Ieri nella sala del Consiglio comunale di Abbadia San Salvatore si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo logo aziendale, alla presenza del presidente Roberto Renai, dei sindaci del territorio amiatino e degli ex presidenti. A fare gli onori di casa è stato proprio il sindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini, che ha messo in evidenza l’importanza del momento per il territorio: "Il lavoro svolto in questi anni è molto importante – ha dichiarato – e il nuovo logo è molto apprezzato, perché racconta un’identità legata profondamente alla nostra terra, ai nostri boschi, alle sorgenti e alla nostra montagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

