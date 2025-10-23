Acque reflue chimiche riversate direttamente in strada a Solofra imprenditore nei guai

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imprenditore di 58 anni denunciato a Solofra per scarico illecito di acque reflue chimiche sulla strada pubblica, senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

