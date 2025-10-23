’Acini di furore’ | mosaico di sogni dietro le sbarre Torna la rassegna ’Trasparenze di Teatro Carcere’
Quinta edizione in arrivo per ‘Trasparenze di Teatro Carcere’, la rassegna itinerante organizzata dal Teatro del Pratello di Bologna. Il filo conduttore dei 14 spettacoli, realizzati da 8 compagnie di 9 istituti penitenziari, è Antonin Artaud, attore e drammaturgo francese che, durante gli Anni ‘30 del Novecento, venne internato in manicomio per sette anni. "La sua vita - spiega Salvatore Sofia, del Teatro dei Venti di Modena - rappresenta il paradigma perfetto attraverso cui esplorare il rapporto tra creatività e luoghi di reclusione". L’inaugurazione del festival si terrà domani alle 20,30 nella Sala delle Ciminiere del MAMbo a Bologna, dove la Compagnia delle Sibilline della Casa Circondariale di Bologna metterà in scena ‘Acini di Furore’ (foto) di Paolo Billi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
