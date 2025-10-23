Accordo tra Airbus Leonardo e Thales | nasce il nuovo polo spaziale europeo

(Adnkronos) – Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un Memorandum of Understanding ('MoU') con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Con la firma del MoU Airbus, Leonardo e Thales mirano a unire le forze per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Accordo tra Airbus, Leonardo e Thales. Nasce il "colosso dello spazio" - X Vai su X

Secondo quanto affermato da Reuters, Leonardo, Airbus e Thales potrebbero aver raggiunto un accordo per unire le loro attività satellitari in una nuova società da 10 miliardi di euro, con l’obiettivo di affrontare la crescente competizione globale nel settore spa - facebook.com Vai su Facebook

Accordo tra Airbus, Leonardo e Thales: nasce il nuovo polo spaziale europeo - La nuova società intende inoltre porsi come partner di fiducia per lo sviluppo e l’attuazione dei programmi spaziali strategici a livello nazionale ... Si legge su adnkronos.com

Accordo tra Airbus, Leonardo e Thales. Nasce il "colosso dello spazio" - Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in ... Riporta iltempo.it

Airbus, Leonardo e Thales siglano accordo su attività spaziali - (askanews) – Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un Memorandum of Understanding (Mou) con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nu ... Lo riporta quotidianodelsud.it