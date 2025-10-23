Accordo tra Airbus Leonardo e Thales | nasce il nuovo polo spaziale europeo

(Adnkronos) – Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un Memorandum of Understanding ('MoU') con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Con la firma del MoU Airbus, Leonardo e Thales mirano a unire le forze per consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

